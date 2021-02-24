ABD'den Tunus'a güçlü destek sözü
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ABD'den Tunus'a güçlü destek sözü

24.02.2021 06:43 | Son Güncelleme: 24.02.2021 06:46
ABD'den Tunus'a güçlü destek sözü

Tunus'taki ABD Büyükelçisi Donald Blome, ülkesinin yaşanan Kovid-19 sürecinde sağlık alanında Tunus'a destek vermeyi sürdüreceğini söyledi.

Tunus'taki ABD Büyükelçisi Donald Blome, ülkesinin yaşanan Kovid-19 sürecinde sağlık alanında Tunus'a destek vermeyi sürdüreceğini söyledi.

Parlamento Başkanı Raşid el-Gannuşi, Büyükelçi Blome'u ofisinde kabul etti.

Görüşmede, Blome, ülkesinin çeşitli alanlarla birlikte, özellikle salgın döneminde aşı temini konusunda Tunus'a destek vermekte kararlı olduğunu vurguladı.

ABD küçük kurumlara bağışa hazır

Blome, ABD'nin Tunus'taki küçük ve ortak ölçekli kurumlara durumlarını düzeltmeye destek olacak Amerikan bağış ve yardımlarının gelmesi için hazır olduğunu dile getirdi.

Büyükelçi Blome, turizm sektörünün içinden geçtiği krizin üstesinden gelmek için ABD Kalkınma Ajansı ile birlikte çalışma sözü verdi.

Tunus'a ABD dış yardım desteği iki kat artacak

Washington'un Tunus'a verilen dış destek miktarını iki katına çıkaracağını kaydeden Blome, Tunus'taki demokratik deneyimin başarısına olan hayranlığını ifade etti.

Blome, hedeflerini gerçekleştirene dek Tunus'taki demokratik deneyimin ABD tarafından güçlü bir şekilde desteklenmeye devam edileceğini kaydetti.

Görüşmede Gannuşi, iki ülke arasındaki seçkin tarihi ilişkiyi hatırlatarak, katma değere sahip alanlarda özellikle yatırımların yoğunlaştırılması ve geliştirilmesi çağrısı yaptı.

ABD'nin Tunus'a destek vermeyi sürdüreceği ümidinde olduğunu ifade eden Gannuşi, bu desteğin uluslararası finansörler ve mali kurumlar üzerinden olması arzusu taşıdığını iletti.

Gannuşi, başkanlığını yürüttüğü Parlamento'daki öncelikler arasında Anayasanın yorumlanmasında karar mercii olacak Anayasa Mahkemesi'nin kurulması olduğunu sözlerine ekledi.

Gannuşi, Tunus'un coğrafi konumu ve demokratik geçiş sürecindeki başarısının ülkeyi Afrika ve bölge ülkelerine yönelik karşılıklı ticarette gelişmiş bir köprüye dönüştürme imkanı sunduğunu vurguladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yosra Ouanes

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