ABD'den Tigray'daki insan hakları ihlaliyle ilgili olarak Eritre Genelkurmay Başkanına yaptırım

ABD yönetimi, Etiyopya'nın Tigray bölgesinde devam eden çatışmalarda işlenen insan hakları ihlalleriyle ilgili olarak Eritre Genelkurmay Başkanı Filipos Woldeyohannes'in yaptırım listesine alındığını duyurdu.

ABD yönetimi, Etiyopya'nın Tigray bölgesinde devam eden çatışmalarda işlenen insan hakları ihlalleriyle ilgili olarak Eritre Genelkurmay Başkanı Filipos Woldeyohannes'in yaptırım listesine alındığını duyurdu.

ABD Hazine Bakanlığından yapılan açıklamada, Tigray'da devam eden çatışmanın yüz binlerce kişinin hayatını tehdit eden insani bir krizi daha da kötüleştirdiği kaydedildi.

Etiyopya hükümetinin 28 Haziran'daki tek taraflı ateşkes ilanına rağmen tüm tarafların çatışmayı tırmandırmaya devam ettiği vurgulanan açıklamada, Eritra Savunma Kuvvetlerinin ateşkes sonrası ilk geri çekilmesinin ardından Tigray'a yeniden girdiği aktarıldı.

Açıklamada, Yabancı Varlıkları Koruma Ofisince (OFAC) Tigray'da devam eden çatışmalar sırasında yaşanan insan hakları ihlalleriyle ilgili olarak Eritre Genelkurmay Başkanı Filipos Woldeyohannes'e yaptırım uygulanacağı bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilara Zengin