ABD'den tıbbı yardım için Türkiye'ye bir teşekkür daha ABD Savunma Bakanlığı Avrupa ve NATO Politikalarından Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Michael Ryan, "Türkiye'nin ABD'ye yaptığı yardım ve korona virüs ile mücadelede NATO içerisinde gösterdiği örnek liderlikten dolayı müteşekkiriz" dedi.

ABD Savunma Bakanlığı Avrupa ve NATO Politikalarından Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Michael Ryan, "Türkiye'nin ABD'ye yaptığı yardım ve korona virüs ile mücadelede NATO içerisinde gösterdiği örnek liderlikten dolayı müteşekkiriz" dedi.

Pentagon Avrupa ve NATO Politikalarından Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Ryan, yeni tip korona virüs salgını ile mücadele kapsamında ABD'ye gönderilen tıbbi yardımlardan dolayı Türkiye'ye teşekkür etti. Müsteşar Yardımcısı Michael Ryan yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin İtalya, İspanya, İngiltere ve Balkanlara yaptığı yardım gibi ABD'ye yaptığı yardım da NATO koordinasyonu ile yapıldı" dedi.

Türkiye'nin desteğinin ülkelerin zor zamanlarda birlikte çalışmasına örnek teşkil ettiğini belirten Ryan, "Bu krizin üstesinden gelmeye çalıştığımız bir zamanda Türkiye ABD'ye yardım ederken ABD olarak biz de yapabildiğimiz ölçüde başka müttefiklere yardım etmeye çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı üzerine ABD'ye gönderilen tıbbi yardım malzemelerinin Washington'a ulaşmasının ardından ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da, "Cömert tıbbi malzeme ve koruyucu ekipman bağışları için Türkiye'ye teşekkür ediyoruz. Amerikalılar arkadaşlığınız, ortaklığınız ve desteğiniz için minnettardır" ifadelerini kullanmıştı. - WASHINGTON

Kaynak: İHA