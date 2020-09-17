ABD'den Tayvan'a ikinci üst düzey ziyaret
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

ABD'den Tayvan'a ikinci üst düzey ziyaret

ABD'nin Ekonomik Büyüme, Enerji ve Çevre İşlerinden Sorumlu Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Keith Krach, 3 günlük ziyareti kapsamında Tayvan'a geldi.

ABD'den Tayvan'a ikinci üst düzey ziyaret
17.09.2020 22:33 | Son Güncelleme: 17.09.2020 22:37

ABD'nin Ekonomik Büyüme, Enerji ve Çevre İşlerinden Sorumlu Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Keith Krach, 3 günlük ziyareti kapsamında Tayvan'a geldi. ABD'li yetkililerin ziyaretleri nedeniyle Çin daha önce bu kişi ve kişilerin bağlı oldukları şirketlere yaptırım uygulamıştı.

ABD'nin Ekonomik Büyüme, Enerji ve Çevre İşlerinden Sorumlu Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Keith Krach, 3 günlük ziyaret kapsamında Tayvan'ın başkenti Taipei'ye geldi. Krach'ın ziyareti kapsamında Tayvan Devlet Başkanı Tsai Ing-wen ile görüşeceği ve eski Tayvan lideri Lee Teng-hui için düzenlenecek anma törenine katılacağı ifade edildi.

ÇİN, ABD'Lİ YETKİLİLERE YAPTIRIM UYGULAMIŞTI

Geçen ay, ABD Sağlık Bakanı Alex Azar Tayvan'ı ziyaret etmişti. Çin, ABD'nin bu ziyaretine tepki göstermiş ve ziyareti gerçekleştiren kişi ve kişilerin bağlı oldukları şirketlere yaptırım uygulanacağını açıklamıştı.

ÇİN, TAYVAN'I DEVLET OLARAK TANIMIYOR

Çin, Tayvan'ı bir devlet olarak tanımıyor. İkinci Dünya Savaşının ardından çıkan iç savaşta, Çin Milliyetçi Partisi ülkeden kaçarak Tayvan adasına gitmiş ve burada Çin Cumhuriyeti'nin devamı olduklarını belirten bir deklarasyon yayınlamıştı.


Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mike Pompeo Donald Trump Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Mustafa Destici
Magazin Halil Sezai Bülent Ersoy Demet Akalın İbrahim Tatlıses
Spor Babel Tamer Tuna Burak Yılmaz Nihat Özdemir Malcolm Thomas
Daha Fazla Çocuk Avrupa Trabzonspor Halil Sezai
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: ABD'den Tayvan'a ikinci üst düzey ziyaret - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.9.2020 22:48:40. #1.14#
title