ABD'den Tayvan'a 41 yıl sonra üst düzey resmi ziyaret
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ABD'den Tayvan'a 41 yıl sonra üst düzey resmi ziyaret

ABD, 1979'dan bu yana Tayvan'a en üst düzey resmi ziyaretini Sağlık Bakanı Alex Azar'ı göndererek gerçekleştirdi.

ABD'den Tayvan'a 41 yıl sonra üst düzey resmi ziyaret
09.08.2020 18:19 | Son Güncelleme: 09.08.2020 19:23

ABD, 1979'dan bu yana Tayvan'a en üst düzey resmi ziyaretini Sağlık Bakanı Alex Azar'ı göndererek gerçekleştirdi.

Sağlık Bakanı Azar ve beraberindeki heyet, yerel saatle 16.48'de başkent Taipei'deki Songshan Uluslararası Havalimanı'na vardı.

Azar, 3 günlük ziyaretinde Tayvan lideri Tsai Ing-wen'in yanı sıra çeşitli bakan ve üst düzey yetkililerle görüşmelerde bulunacak.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Vang Vınbin, 6 Ağustos'ta başkent Pekin'de düzenlediği olağan basın toplantısında söz konusu ziyarete ilişkin Tayvan ve ABD'li yetkililerin resmi temas kurmasına karşı çıktıklarını belirterek, ABD'yi "Tek Çin ilkesi"ne bağlı kalmaya ve Tayvan ile her türlü teması durdurmaya çağırmıştı.

Tek Çin ilkesine meydan okuyan veya bu ilkeyi görmezden gelen bütün teşebbüslerin nihayetinde başarısızlıkla sonuçlanacağı değerlendirmesinde bulunan Sözcü Vang, "Çin tarafı, ABD'nin yanlış hareketleriyle ilgili olarak kararlı ve güçlü karşı adımlar atacak." ifadelerini kullanmıştı.

Pekin yönetimini 1979'dan bu yana Çin'in tek temsilcisi olarak tanıyan ABD, Azar'ı Tayvan'a gönderme kararıyla bölgeye onlarca yıl sonra en üst düzey resmi ziyaretini gerçekleştirdi.

Çin'den Somaliland'e sürpriz ziyaret

Çin'den üst düzey bir heyet, egemenlik ihtilafı yaşadığı Tayvan'la diplomatik ilişki başlatan Somaliland'e 7 Ağustos'ta sürpriz ziyaret gerçekleştirmişti.

Büyükelçi Zhou Yuxiao'nun başkanlık ettiği heyetin ziyareti, Somali'den tek taraflı bağımsızlığını ilan eden ve tanınmak için lobi faaliyetlerini artıran Somaliland'in Tayvan'la ikili ilişkileri tesis etmesinin ardından gelmişti.

Tayvan ve Somaliland'in geçen ay birbirini bağımsız iki devlet olarak tanıması Çin'in tepkisine yol açmıştı.

Tayvan'ın statüsü?

Çin'de 1949'da Mao Zedong'un iktidara gelmesi üzerine Çan Kayşek (Chiang, Kai-shek) ve bazı hükümet üyeleri Tayvan'a yerleşip, 1912'de kurulan "Çin Cumhuriyeti" iktidarının Ada'da devam ettiğini ileri sürerek bağımsızlık ilan etmiş bu girişim Çin tarafından kabul edilmemişti.

Kaynak: AA

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