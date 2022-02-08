ABD'den Tayvan'a 100 milyon dolarlık füze savunma sistemi satışı

ABD Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansı (SGIA), Tayvan'a 100 milyon dolarlık füze savunma sistemi satışının onaylandığını duyurdu.

SGIA'dan yapılan yazılı açıklamada, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Taipei Ekonomik ve Kültürel Temsilciliği'nin (TECRO) silah alım talebinin onaylandığı ifade edildi. Açıklamada, Patriot füze savunma sistemini desteklemek için mühendislik hizmetleri de dahil olmak üzere askeri teçhizat ve hizmetlerin Tayvan'a 100 milyon dolar maliyetle satışının gerçekleştirilebileceği aktarıldı. SGIA, dün yaptığı açıklamada olası satış kapsamında Kongre'ye gerekli sertifikayı teslim ettiklerini belirtti.

İkinci Dünya Savaşının ardından çıkan iç savaşta, Çin Milliyetçi Partisi ülkeden kaçarak Tayvan adasına gitmiş ve burada Çin Cumhuriyeti'nin devamı olduklarını belirten bir deklarasyon yayınlamıştı. Bu kapsamda Çin Halk Cumhuriyeti, Tayvan'ı bir devlet olarak tanımamaktadır.

Demirören Haber Ajansı - Dünya