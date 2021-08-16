ABD'den Taliban ve diğer taraflara Afganistan'dan "güvenli" tahliyelere izin verilmesi çağrısı
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ABD'den Taliban ve diğer taraflara Afganistan'dan "güvenli" tahliyelere izin verilmesi çağrısı

ABD'den Taliban ve diğer taraflara Afganistan'dan 'güvenli' tahliyelere izin verilmesi çağrısı
Anadolu Ajansı / Betül Yürük - Haberler | Güncel

BİRLEŞMİŞ ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Linda Thomas Greenfield, Taliban ve diğer taraflara Afganistan'dan "güvenli" tahliyelere izin verilmesi çağrısı yaptı.

BİRLEŞMİŞ ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Linda Thomas Greenfield, Taliban ve diğer taraflara Afganistan'dan "güvenli" tahliyelere izin verilmesi çağrısı yaptı.

Taliban'ın Afganistan'da kontrolü ele almasının ardından acil toplanan BM Güvenlik Konseyi'nde konuşan Greenfield, sivillere yönelik saldırıların durması, insan hakları ve temel özgürlüklerin korunması gerektiğini söyledi.

Greenfield, Afganistan'da tüm taraflara terörü önleme ve ülkenin "terör yatağı" haline gelmesini engellemesi çağrısı da yaparak "Ülkeden ayrılmak isteyen tüm Afganların ve uluslararası vatandaşların güvenli şekilde ayrılmalarına izin verilmeli." dedi.

Rusya, Taliban ile etkileşimde olacak

Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia de Afganistan'da "panik" olmaya gerek olmadığını belirterek, "Taliban konusunda atacağımız resmi adımlarımıza gelince gelişen durum ne olursa olsun onlarla etkileşimde olacağız." diye konuştu.

Nebenzia, Kabil'deki Rusya Büyükelçiliğinin normal çalışmaya devam ettiğini söyledi.

Çin Taliban'dan "geniş ve kapsayıcı bir siyasi yapı" oluşturmasını bekliyor

Çin'in BM Daimi Temsilci Yardımcısı Gen Shuang ise Taliban'dan Afganistan'daki tüm parti ve etnik gruplarla birleşerek geniş ve kapsayıcı bir siyasi yapı oluşturmasını beklediklerini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Betül Yürük

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Son dakika haberleri! Afganistan'ın BM Büyükelçisi'nden Güvenlik Konseyi'ne ülkesinin "sivil savaşa" sürüklenmesini önlemesi çağrısı
ABD'nin BM Büyükelçisi Linda Thomas Greenfield, Taliban ve diğer taraflara Afganistan'dan 'güvenli' tahliyelere izin verilmesi çağrısı yaptı.
ABD'nin BM Büyükelçisi Linda Thomas Greenfield, Taliban ve diğer taraflara Afganistan'dan "güvenli" tahliyelere izin verilmesi çağrısı yaptı.
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