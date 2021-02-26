ABD'den, Suudi Arabistanlı 76 kişiye yaptırım
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

ABD'den, Suudi Arabistanlı 76 kişiye yaptırım

26.02.2021 23:05 | Son Güncelleme: 26.02.2021 23:09
ABD'den, Suudi Arabistanlı 76 kişiye yaptırım

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Suudi Arabistan yönetiminde, öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı başta olmak üzere muhalif kişi ya da kişileri tehdit ettikleri gerekçesiyle 76 Suudi Arabistan vatandaşına yaptırım kararı aldıklarını açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Suudi Arabistan yönetiminde, öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı başta olmak üzere muhalif kişi ya da kişileri tehdit ettikleri gerekçesiyle 76 Suudi Arabistan vatandaşına yaptırım kararı aldıklarını açıkladı.

ABD'de gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın cinayetine ilişkin raporun yayınlanmasının ardından, Dışişleri Bakanı Antony Blinken, 76 Suudi Arabistan vatandaşına yönelik yaptırım kararı alındığını açıkladı. Blinken, söz konusu kişilere ABD vizesi verilmesi konusunda kısıtlamalara gidileceğini ifade etti. Blinken, söz konusu kişilerin direkt olarak ya da dolaylı yoldan öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı başta olmak üzere muhalif kişi ya da kişileri tehdit ettiklerini ifade etti. Öte yandan Blinken, söz konusu yaptırımı, 'Kaşıkçı Yasağı' olarak duyurdu. Blinken, yaptırımlara ilişkin yaptığı açıklamada, "Yabancı bir hükümet adına ülke toprakları dışındaki muhaliflere karşı ciddi eylemlere doğrudan dahil olduğuna inanılan bireylere yönelik vize kısıtlama politikası uygulanacaktır" dedi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Berat Albayrak Süleyman Soylu Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Tarkan Cansu Dere Türkan Şoray Defne Samyeli
Spor Cizrespor Cüneyt Çakır Ünal Karaman Rıza Çalımbay Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: ABD'den, Suudi Arabistanlı 76 kişiye yaptırım - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.2.2021 23:09:47. #1.15#
title