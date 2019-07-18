ABD'den Suudi Arabistan'a dini özgürlük çağrısı: Raif Bedevi'yi serbest bırakın
ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Suudi Arabistan'ın dini özgürlükler konusundaki uygulamalarını eleştirerek, blog yazarı Raif Bedevi'nin serbest bırakılması çağrısında bulundu
Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısı Mike Pence, Suudi Arabistan'ın dini özgürlükler konusundaki uygulamalarını eleştirerek, cezaevindeki muhalif blog yazarı Raif Bedevi'nin serbest bırakılması çağrısında bulundu.
Pence, Dışişleri Bakanlığında dini özgürlükler üzerine düzenlenen etkinliğe katılarak bir konuşma yaptı. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com
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