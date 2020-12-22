ABD'den Suriye Merkez Bankası ile Suriyeli kişi ve kuruluşlara yaptırım
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ABD'den Suriye Merkez Bankası ile Suriyeli kişi ve kuruluşlara yaptırım

22.12.2020 20:11 | Son Güncelleme: 22.12.2020 20:14
ABD'den Suriye Merkez Bankası ile Suriyeli kişi ve kuruluşlara yaptırım

ABD yönetimi, Suriye Merkez Bankası ile Suriye'de Beşşar Esed rejimine bağlı bazı yetkililer ve kuruluşları yaptırım listesine aldı.

ABD yönetimi, Suriye Merkez Bankası ile Suriye'de Beşşar Esed rejimine bağlı bazı yetkililer ve kuruluşları yaptırım listesine aldı.

ABD Hazine Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, yeni yaptırım kararının rejim yetkilileri ile Suriye Merkez Bankasını hedef aldığı belirtildi.

Açıklamada, Yabancı Varlıkları Koruma Ofisince (OFAC) 2 Suriyeli yetkili, 9 şirket ve Suriye Merkez Bankasının yaptırım listesine eklendiği kaydedildi.

Söz konusu yaptırım kararıyla Suriye'nin hükümet kontrolündeki bölgelerine yapılacak yatırımların caydırılması ve rejiminin Suriye halkına yönelik zulme son vermeye zorlanmasının hedeflendiğine işaret edilen açıklamada, ABD'nin Suriye halkının yanında olmaya devam edeceği vurgulandı.

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, konuya ilişkin açıklamasında, bakanlığın Esed rejiminin yanında duran ve suçların devam etmesini sağlayan kişileri açığa çıkarmak için tüm araçlarını kullanmaya devam edeceğini ifade etti.

Esma Esed ve bazı aile üyelerine yeni yaptırım

Öte yandan ABD Dışişleri Bakanlığı da Esma Esed ile bazı aile üyelerinin aralarında bulunduğu 6 kişiye yaptırım uygulanacağını duyurdu.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, konuya ilişkin açıklamasında, Esed rejiminin acımasız savaşı sona erdirmeyi reddettiğini ve siyasi çözüme ulaşma çabalarını engellediğini kaydetti.

ABD'nin çatışmayı uzatanlardan hesap sormaya devam edeceğini belirten Pompeo, Suriye'nin geleceğine Suriye halkının karar vereceğini vurguladı.

Pompeo, ABD'nin çatışmanın başlangıcından bu yanan 12,2 milyar doların üzerinde insani yardım sağladığını ve Esed rejimine baskı uygulamaya devam edeceğini bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilara Zengin

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