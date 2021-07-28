ABD'den Suriye'deki birçok kişi ve kuruluşa yeni yaptırım
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ABD'den Suriye'deki birçok kişi ve kuruluşa yeni yaptırım

ABD'den Suriye'deki birçok kişi ve kuruluşa yeni yaptırım
Anadolu Ajansı / Dilara Zengin - Haberler | Güncel

ABD yönetimi, Suriye'de Beşşar Esed rejimine bağlı 8 hapishane, 5 üst düzey güvenlik görevlisi ile bir silahlı grup ve iki liderini yaptırım listesine aldı.

ABD yönetimi, Suriye'de Beşşar Esed rejimine bağlı 8 hapishane, 5 üst düzey güvenlik görevlisi ile bir silahlı grup ve iki liderini yaptırım listesine aldı.

ABD Hazine Bakanlığından yapılan açıklamada, Yabancı Varlıkları Koruma Ofisince (OFAC) Esed rejiminin istihbarat birimi tarafından yönetilen ve siyasi mahkumlar ile diğer tutuklulara yönelik insan hakları ihlallerinin yapıldığı Suriye'deki 8 hapishaneye yaptırım uygulanacağı belirtildi.

Bu hapishaneleri kontrol eden rejim birimlerinin 5 üst düzey güvenlik görevlisinin de yaptırım listesine eklendiği belirtilen açıklamada, Esed rejiminin Suriye halkına karşı amansız bir savaş yürüttüğü, reform ve değişim çağrısında bulunan yüz binlerce Suriyeliyi hapse attığı ve bunlardan en az 14 bininin işkenceyle öldürüldüğü aktarıldı.

Açıklamada, bugüne kadar 130 binden fazla kişinin kayıp ya da keyfi olarak gözaltında tutulduğunun bildirildiğine işaret edilerek, bunların büyük çoğunluğunun ya öldüğünün düşünüldüğü ya da aileleri veya yasal temsilcileri ile iletişim kurulmadan gözaltında tutulduğu ifade edildi.

Ayrıca OFAC'ın, Suriye'nin kuzeyinde faaliyet gösteren Ahrar al-Sharqiya isimli silahlı grubu da sivillere yönelik eylemleri nedeniyle yaptırım listesine aldığı belirtilen açıklamada, grubun 2 liderine de yaptırım uygulanacağı bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilara Zengin

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