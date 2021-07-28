ABD'den Suriye'deki 8 hapishane ile 5 üst düzey yetkiliye yaptırım
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

ABD'den Suriye'deki 8 hapishane ile 5 üst düzey yetkiliye yaptırım

ABD'den Suriye'deki 8 hapishane ile 5 üst düzey yetkiliye yaptırım
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ABD Hazine Bakanlığı, Suriye rejimi tarafından işletilen 8 hapishane ve insan hakları ihlallerinin gerçekleştiği hapishaneleri kontrol eden 5 üst düzey yetkiliye yaptırım uyguladı.

ABD Hazine Bakanlığı, Suriye rejimi tarafından işletilen 8 hapishane ve insan hakları ihlallerinin gerçekleştiği hapishaneleri kontrol eden 5 üst düzey yetkiliye yaptırım uyguladı.

ABD Hazine Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi'nin (OFAC) Suriye rejimi tarafından işletilen 8 hapishane ve insan hakları ihlallerinin gerçekleştiği hapishaneleri kontrol eden 5 üst düzey yetkiliye yaptırım uyguladığı aktarıldı. Açıklamada, Suriye'nin kuzeyinde faaliyet gösteren Suriyeli silahlı grup Ahrar al-Sharqiya'nın 2 liderine de yaptırım uyguladığını ifade edildi.

Açıklamada, "Esad rejimi, Suriye halkına karşı amansız bir savaş yürüttü, reform ve değişim çağrısında bulunan yüz binlerce Suriyeliyi hapse attı ve bunlardan en az 14 bini işkenceyle öldürüldü. Bugüne kadar 130 binden fazla kişinin kayıp ya da keyfi olarak gözaltında tutulduğu bildiriliyor" denildi.

OFAC Müdürü Andrea Gacki, "Bugün uygulanan yaptırımlar, Suriye halkına karşı işlenen suiistimaller için hesap verebilirliği teşvik ediyor ve haydut aktörlerin uluslararası finansal sisteme erişimini engelliyor. Bu eylem, faili ne olursa olsun, ABD'nin Suriye'deki insan hakları ihlallerini hedef alma konusundaki güçlü kararlılığını göstermektedir" dedi.

Başkan Joe Biden yönetimi, göreve gelmesinden bu yana ilk kez Suriye'ye yaptırım uygulamış oldu.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Terör örgütünden kaçan terörist itiraf etti: Hamile kalan kadın teröristler kürtaja zorlanıyor
Terör örgütünden kaçan terörist itiraf etti: Hamile kalan kadın teröristler kürtaja zorlanıyor
Akşener'den ırkçı lider Kurz'a mülteci yanıtı! '3 milyar euro verelim siz alın' sözleri sosyal medyada kampanyaya dönüştü
Akşener'den ırkçı lider Kurz'a mülteci yanıtı! "3 milyar euro verelim siz alın" sözleri sosyal medyada kampanyaya dönüştü
Eyvah eyvah beklenenin tam tersi oldu! ABD'de maske kullanımı geri geliyor
Eyvah eyvah beklenenin tam tersi oldu! ABD'de maske kullanımı geri geliyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Fazıl Küçük Tanju Özcan Süleyman Soylu Mustafa Destici
Magazin Fatma Girik Sevda Erginci Seren Serengil Mehmet Ali Erbil
Spor Muslera Can Bartu Mesut Özil Fatih Terim Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
ABD'den Suriye'deki 8 hapishane ile 5 üst düzey yetkiliye yaptırım - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.7.2021 19:36:53. #1.16#

title