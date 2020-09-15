ABD'den Sudanlı şirkete ve Gambiya'nın eski "First Lady"sine yaptırım
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ABD'den Sudanlı şirkete ve Gambiya'nın eski "First Lady"sine yaptırım

ABD yönetimi, Güney Sudan yönetimiyle yolsuzluk faaliyetlerinde bulunduğunu iddia ettiği Sudanlı iş adamı Eşref El Kardinal'e ait Nabah Ltd. şirketini yaptırım listesine ekledi.

ABD'den Sudanlı şirkete ve Gambiya'nın eski
15.09.2020 19:39 | Son Güncelleme: 15.09.2020 19:42

ABD yönetimi, Güney Sudan yönetimiyle yolsuzluk faaliyetlerinde bulunduğunu iddia ettiği Sudanlı iş adamı Eşref El Kardinal'e ait Nabah Ltd. şirketini yaptırım listesine ekledi.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, alınan yaptırım kararına ilişkin yazılı açıklamada bulundu.

El Kardinal'in bir süredir bazı Güney Sudanlı yetkililerle yolsuzluk, rüşvet, komisyonculuk ve dolandırıcılık faaliyetlerinde bulunduğunu belirten Pompeo, "El Kardinal ve şirketleri, yaptırımlardan kaçınmaya çalışan üst düzey Güney Sudanlı yetkililer için büyük miktarda fon tutuyor." ifadelerini kullandı.

Gambiya'nın "First Lady"sine de yaptırım

Öte yandan Pompeo, Gambiya'nın eski Devlet Başkanı Yahya Jammeh'nin eşi Zineb Souma Yahya Jammeh'ye de yaptırım uygulandığını duyurdu.

Yahya Jammeh için "Gambiya'nın iflah olmaz yolsuz lideri" tanımlamasında bulunun Pompeo, Zineb Souma'nın kocasının giriştiği yolsuzluklarda rolü olduğunu ve yurt dışındaki varlıklarını kontrol ettiğini belirtti.

Pompeo, "Zineb Jammeh, kocasına maddi olarak yardım etme, sponsorluk veya destek sağlamadaki rolüyle bilinmektedir. Kocasının yasa dışı para transferini kolaylaştırmak için hayır kurumlarından yararlanmıştır." değerlendirmesinde bulundu.

Pompeo, ayrıca Zineb Souma'ya uygulanan ekonomik yaptırımların yanı sıra kendisi ve çocuklarının ABD'ye girişinin de yasaklandığını kaydetti.

Kaynak: AA

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