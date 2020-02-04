ABD'den Sudanlı General el-Burhan'a "İsrail ile normalleşme" teşekkürü

04.02.2020 02:44 | Son Güncelleme: 04.02.2020 02:44

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan ile telefonda görüşerek, Sudan'ın İsrail ile olan ilişkilerini normalleştirme girişimlerinden dolayı teşekkür etti.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, Pompeo ve Burhan arasında gerçekleşen telefon görüşmesine ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Görüşme sırasında Sudan'ın bölgesel ve uluslararası alanda daha aktif bir rol alması gerektiğine vurgu yapıldığı belirtilen açıklamada, Pompeo ve Burhan'ın ayrıca ABD ve Sudan arasındaki ikili ilişkilerin geliştirilmesi konusunda mutabık kaldıkları belirtildi.

Açıklamada, ayrıca Pompeo'nun Sudan'ın İsrail ile olan ilişkilerini normalleştirme girişimlerinden dolayı General Burhan'a teşekkür ettiği ve yıl içerisinde Washington'a davet ettiği kaydedildi.

Orgeneral Abdulfettah el-Burhan gün içerisinde İsrail Başbakan Binyamin Netanyahu ile Uganda'da bir araya gelmiş, İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada ise görüşmenin Uganda Devlet Başkanı Yoweri Museveni'nin davetiyle gerçekleştiği duyuruldu.

Netanyahu da Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İki ülke arasındaki ilişkileri normalleştirecek iş birliğini başlatma konusunda fikir birliğine vardık." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA