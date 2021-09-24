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ABD'den Sudan'daki sivil hükümete güçlü destek

AA / Hakan Çopur - Haberler | Güncel
ABD'den Sudan'daki sivil hükümete güçlü destek

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Sudan Başbakanı Abdullah Hamduk ile görüşmesinde, Sudan'daki sivil hükümete tam destek verdiklerini ve ülkedeki herhangi bir askeri hareketliliğe karşı olduklarını bildirdi.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Sudan Başbakanı Abdullah Hamduk ile görüşmesinde, Sudan'daki sivil hükümete tam destek verdiklerini ve ülkedeki herhangi bir askeri hareketliliğe karşı olduklarını bildirdi.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, Sullivan ile Hamduk arasındaki telefon görüşmesinde Sullivan, Sudan'daki sivil hükümete olan desteklerinin altını çizdi.

Ülkedeki askeri herhangi bir girişime karşı olduklarını kaydeden Sullivan, bu yöndeki adımların ABD-Sudan ilişkilerini de doğrudan olumsuz etkileyeceğini vurguladı.

Sudan'daki sivil hükümetin ekonomik kalkınma ve demokratik adımlar konusundaki gayretlerini takdir ettiklerine dikkati çeken Sullivan, hükümete güçlü destek verdiklerini ve bu çabaların sürmesi gerektiğini belirtti.

Açıklamaya göre Sullivan ile Hamduk, Etiyopya'da devam eden krizle ilgili son durumu da ele aldı.

Sudan'da ordu, 21 Eylül'de, Tümgeneral Abdulbaki Hasan Osman Bekravi liderliğindeki 22 subayın darbeye kalkışmasının önlendiğini duyurmuş, asker ve sivil onlarca kişinin gözaltına alındığını açıklamıştı.

Sudan Başbakanı Abdullah Hamduk, devlet televizyonunda yaptığı açıklamada, darbe girişiminin eski Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir rejiminin kalıntıları tarafından gerçekleştirildiğini bildirmişti. Ordunun darbe girişiminin müsebbibi olarak siyasi güçleri hedef göstermesi üzerine iktidar ortağı sivil hükümet, askerin açıklamalarını "darbe girişiminden daha tehlikeli" olarak nitelendirmişti.

AA / Hakan Çopur - Son Dakika Haberleri
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Haber: ABD'den Sudan'daki sivil hükümete güçlü destek - Haberler
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