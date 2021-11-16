ABD'den Sudan'daki feshedilen hükumete destek açıklaması

ABD'nin Afrika İşlerinden Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Molly Phee, ülkesinin feshedilen Sudan geçiş hükümetinin görevine yeniden dönmesine destek verdiğini bildirdi.

ABD'nin Hartum Büyükelçiliğinden yapılan açıklamaya göre, Phee, 25 Ekim'de feshedilen hükümetin Dışişleri Bakanı Meryem Sadık el-Mehdi ile başkent Hartum'da bir araya geldi.

Phee, görüşmede, ülkesinin Sudan'daki geçici sivil hükümetin görevine dönüşüne desteğini ifade etti.

Üç günlük resmi temasları kapsamında pazar günü Sudan'a gelen Phee, liderleri krizi çözmeye teşvik etmeye çalıştı.

Sudan'da askeri müdahale

Sudan'da 25 Ekim sabahı Başbakan Abdullah Hamduk ile çok sayıda siyasetçi gözaltına alınmış, ertesi gün Hamduk'un serbest bırakıldığı açıklanmıştı.

Sudan Ordusu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, olağanüstü hal (OHAL) ilan ettiklerini, Egemenlik Konseyi ve kabinenin feshedildiğini, ülkedeki tüm kesimleri temsil edecek teknokrat bir hükümet kurulacağını duyurmuştu.

Burhan, yayımladığı kararnameyle daha önce feshettiği Egemenlik Konseyini 11 Kasım'da yeniden kurmuş ve başkanlığına kendisini getirmişti.

AA / Ömer Erdem - Son Dakika Haberleri

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