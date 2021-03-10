ABD'den Sudan'a kapsayıcı bir hükümet kurulması çağrısı

BİRLEŞMİŞ ABD, Sudan'a tüm tarafları kapsayan ve herkesi temsil eden bir hükümet kurulması çağrısı yaptı.

BİRLEŞMİŞ ABD, Sudan'a tüm tarafları kapsayan ve herkesi temsil eden bir hükümet kurulması çağrısı yaptı.

ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Linda Thomas Greenfield, BM Güvenlik Konseyi'nde Sudan'a yaptığı çağrıda, ülkede barışı temin edecek ve adaletin sağlanması için sıkıntı çekenleri destekleyecek bir hükümet kurulmasını istedi.

Cuba Barış Anlaşması'nın yürürlüğe konulmasını talep eden Greenfield, anlaşma taraflarının verdiği taahhütler ve sözlerin şimdiye kadar yerine getirilmediğine işaret etti.

Greenfield, Sudan'da kapsayıcı bir Geçici Yasama Meclisi oluşturulmasının tamamlanması gerektiğini belirtti.

Ülkenin Batı Darfur eyaletinde ocakta patlak veren ve 163 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan şiddet olaylarına atıfta bulunan Greenfield, "bu sarsıcı saldırı"nın Sudan'da sivillere karşı süren tehditleri üzücü şekilde hatırlattığını ifade etti.

Greenfield, güvenlik güçleri, hukukun üstünlüğü ve Darfur bölgesinde, "Darfur Suçları Özel Yetkili Mahkemesi"nin de aralarında olduğu adalet kurumlarının oluşturulması gerektiğini vurguladı.

El Faşaka'da gerginliğe yol açılmaması çağrısı

Sudan ile Etiyopya sınır hattında yıllardır sınır anlaşmazlığı yaşanan El Faşaka bölgesi ve çevresine takviye kuvvetler konuşlandırılması ile bölgeyle ilgili savaş söylemlerine değinen Greenfield, "yanlış hesap riski yüksek" dedi.

Greenfield, taraflara, doğrudan iletişimi geliştirmeleri, daha fazla askeri gerginliğe yol açmamaları ve ön koşul olmadan müzakere yapmaları çağrısında bulundu.

"Ekonomik zorluklar Sudan'ın istikrarı için risk teşkil ediyor"

BM Sudan Özel Temsilcisi Volker Perthes de geçiş dönemindeki Sudan'ın ciddi ilerlemeler katettiğini söyledi.

Devam eden zorlukların süreci sarstığına dikkati çeken Perthes, Cuba Anlaşması taraflarının da dahil olduğu ikinci kabinenin göreve başlamasını olumlu bir adım olarak niteledi.

Perthes, kötü durumdaki sosyoekonomik durumun ele alınması, Cuba Anlaşması'nın tam anlamıyla uygulanması, anlaşmaya katılmayan iki isyancı grupla müzakerelerin sürdürülmesi, güvenlik sektörünün yeniden düzenlenmesi, sivillerin korunması, uluslararası ilişkilerin geliştirilmesi ve Sudan'ın demokratik dönüşümünün ilerletilmesi gibi konuların hükümetin ulusal öncelikleri arasında yer almasının olumlu bir gelişme olduğunu belirtti.

Sudan Yasama Meclisinin derhal kurulması gerektiğini kaydeden Perthes, siyasi dönüşümün desteklenmesinin önemli olduğunu dile getirdi.

Perthes, "Ekonomik zorluklar Sudan'ın istikrarı için risk teşkil ediyor." ifadesini kullandı.

Sudan ile Etiyopya sınırındaki gerginliğe işaret eden Perthes, bölgedeki on binlerce insanın bu gerginlik nedeniyle göç etmek zorunda kaldığını kaydetti.

Sudan'da, Geçiş Hükümeti ile çok sayıda silahlı muhalif grubu bünyesinde barındıran Sudan Devrimci Cephesi arasında 17 yıllık çatışmaya son veren barış anlaşmasına 31 Ağustos 2020'de, Cuba'da paraf atılmış, 3 Ekim 2020'de ise kesin anlaşma sağlanmıştı.

Birleşmiş Milletler (BM) rakamlarına göre, Sudan'ın batısındaki Darfur bölgesinde 2003'te başlayan hükümet güçleriyle silahlı hareketler arasındaki çatışmalarda 3 milyon kişi evinden oldu, 300 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Büşra Selvi Öğütcen