ABD'den Srebrenitsa soykırımının 26. yıldönümü için mesaj
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ABD'den Srebrenitsa soykırımının 26. yıldönümü için mesaj

ABD'den Srebrenitsa soykırımının 26. yıldönümü için mesaj
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Bosna-Hersek'teki Srebrenitsa soykırımının 26. yıldönümünde ABD halkının soykırım kurbanlarını andığını belirterek, "Sevdiklerini kaybedenlerin ailelerinin ve yılmadan onların adına adalet arayanların yanındayız" dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Bosna-Hersek'teki Srebrenitsa soykırımının 26. yıldönümünde ABD halkının soykırım kurbanlarını andığını belirterek, "Sevdiklerini kaybedenlerin ailelerinin ve yılmadan onların adına adalet arayanların yanındayız" dedi.

Bosna-Hersek'teki Srebrenitsa soykırımının 26. yıldönümünde soykırım kurbanları anılırken, dünyadan kurbanların ailelerine destek mesajları yayınlanmaya devam ediyor. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken yaptığı yazılı açıklamada, Srebrenitsa soykırımının 26. yıldönümünde ABD halkının, 8 binden fazla kurbanı Bosna-Hersek halkına birlikte andığını belirtti. Blinken, "Sevdiklerini kaybedenlerin ailelerinin ve yılmadan onların adına adalet arayanların yanındayız. Geçmişin trajik olayları bize, istikrarlı ve müreffeh bir Bosna-Hersek'teki tüm vatandaşları kapsayan daha iyi bir gelecek için birlik içinde çalışma ihtiyacını hatırlatıyor" dedi.

ABD'nin, Bosna-Hersek ile uzun süredir devam eden dostluğuna değer verdiğini ifade eden Blinken, Bosna-Hersek'in Avrupa-Atlantik entegrasyonu yolunda demokratik ve kapsayıcı bir hedefe bağlı ve kararlı bir ortak olmaya devam ettiğini açıkladı.

Blinken ayrıca, "Bu yıldönümünü düşünürken, gelecekteki vahşeti önlemek için çalışma taahhüdümüzü yeniden teyit ediyoruz" dedi.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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