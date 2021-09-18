ABD'den şoke eden itiraf geldi! - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

ABD'den şoke eden itiraf geldi!

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Amerikan New York Times gazetesi, ABD ordusunun Kabil Havaalanına düzenlenen saldırıya misilleme olarak gerçekleştirdiği operasyona ilişkin bu görüntüleri paylaşmış; kayıtta yer alan ve 'öldürülen kişi terörist mi, yardım derneği görevlisi mi?' diye sormuştu.

Amerikan New York Times gazetesi, ABD ordusunun Kabil Havaalanına düzenlenen saldırıya misilleme olarak gerçekleştirdiği operasyona ilişkin bu görüntüleri paylaşmış; kayıtta yer alan ve 'öldürülen kişi terörist mi, yardım derneği görevlisi mi?' diye sormuştu.

Bu haberin adından saldırıya ilişkin savunma bakanlığınca soruşturma başlatıldı. Soruşturmanın neticesini ise ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Orgeneral Kenneth McKenzie açıkladı.

Pentagon Sözcüsü John Kirby'nin günlük basın toplantısına video konferans yöntemiyle bağlanan McKenzie, "Söz konusu saldırıda 7'si çocuk 10 kadar sivilin öldüğü sonucuna vardık. Dahası bu saldırının hedefindeki araçtakilerin ya da ölenlerin DEAŞ/K ile bir bağlantısı yok ya da ABD güçlerine doğrudan bir tehlike arz etmiyor." ifadesini kullandı.

McKenzie, saldırıda yaşamını yitirenlerin ailelerine başsağlığı dileyerek, "Bu saldırı, kuvvetlerimize ve tahliye ettiğimiz sivillere yönelik tehlikeyi anında engellemek içindi. Ben yürekten bir özür diliyorum. Komutan olarak bu saldırının tüm sorumluluğunu üstleniyorum." dedi.

New York Times'ın yayımladığı videoda yardım derneği görevlisi Zemari Ahmedi ailesine götürmek üzere bidonlara su doldurduğu ardından beyaz aracıyla ofisten ayrılan Ahmedi ve beraberindekilerin 9 kilogramlık Hellfire füzesi ile vurulduğu görülüyor.

ABD'den şoke eden itiraf geldi!

ABD'den şoke eden itiraf geldi!

ABD'den şoke eden itiraf geldi!

ABD'den şoke eden itiraf geldi!
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Fransa denizaltı projesinin iptali nedeniyle ABD ve Avustralya Büyükelçilerini geri çağırdı

Fransa denizaltı projesinin iptali nedeniyle ABD ve Avustralya Büyükelçilerini geri çağırdı

 ABD ordusundan itiraf: Kabil Havalimanı yakınındaki hava saldırısında ölenlerin hepsi sivildi

ABD ordusundan itiraf: Kabil Havalimanı yakınındaki hava saldırısında ölenlerin hepsi sivildi

 ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı McKenzie, ABD'nin 29 Ağustos'ta Kabil Havalimanı yakınlarında düzenlediği hava saldırısında 10 sivilin...

ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı McKenzie, ABD'nin 29 Ağustos'ta Kabil Havalimanı yakınlarında düzenlediği hava saldırısında 10 sivilin...
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Vahap Seçer Mansur Yavaş Halis Özkahya
Magazin Kenan İmirzalıoğlu Kylie Jenner Beren Saat
Spor Abdullah Avcı Cristiano Mesut Özil Stefan Kuntz
Tüm Haberler Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Amelia Hamlin Münir Karaloğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: ABD'den şoke eden itiraf geldi! - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.09.2021 13:59:27. #1.11#