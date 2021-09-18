ABD'den şoke eden itiraf geldi!

Amerikan New York Times gazetesi, ABD ordusunun Kabil Havaalanına düzenlenen saldırıya misilleme olarak gerçekleştirdiği operasyona ilişkin bu görüntüleri paylaşmış; kayıtta yer alan ve 'öldürülen kişi terörist mi, yardım derneği görevlisi mi?' diye sormuştu.

Bu haberin adından saldırıya ilişkin savunma bakanlığınca soruşturma başlatıldı. Soruşturmanın neticesini ise ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Orgeneral Kenneth McKenzie açıkladı.

Pentagon Sözcüsü John Kirby'nin günlük basın toplantısına video konferans yöntemiyle bağlanan McKenzie, "Söz konusu saldırıda 7'si çocuk 10 kadar sivilin öldüğü sonucuna vardık. Dahası bu saldırının hedefindeki araçtakilerin ya da ölenlerin DEAŞ/K ile bir bağlantısı yok ya da ABD güçlerine doğrudan bir tehlike arz etmiyor." ifadesini kullandı.

McKenzie, saldırıda yaşamını yitirenlerin ailelerine başsağlığı dileyerek, "Bu saldırı, kuvvetlerimize ve tahliye ettiğimiz sivillere yönelik tehlikeyi anında engellemek içindi. Ben yürekten bir özür diliyorum. Komutan olarak bu saldırının tüm sorumluluğunu üstleniyorum." dedi.

New York Times'ın yayımladığı videoda yardım derneği görevlisi Zemari Ahmedi ailesine götürmek üzere bidonlara su doldurduğu ardından beyaz aracıyla ofisten ayrılan Ahmedi ve beraberindekilerin 9 kilogramlık Hellfire füzesi ile vurulduğu görülüyor.