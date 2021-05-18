ABD'den, sınırları belirlemede gerginlik yaşayan Azerbaycan ile Ermenistan'a "tansiyonu düşürme" çağrısı
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ABD'den, sınırları belirlemede gerginlik yaşayan Azerbaycan ile Ermenistan'a "tansiyonu düşürme" çağrısı

ABD'den, sınırları belirlemede gerginlik yaşayan Azerbaycan ile Ermenistan'a 'tansiyonu düşürme' çağrısı
Anadolu Ajansı / Hakan Çopur - Haberler | Güncel

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile görüşmelerinde, sınır dolayısıyla yaşanan gerginliğin düşürülmesi ve iki taraf arasındaki iletişimin sürmesi çağrısı yaptı.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile görüşmelerinde, sınır dolayısıyla yaşanan gerginliğin düşürülmesi ve iki taraf arasındaki iletişimin sürmesi çağrısı yaptı.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, Sullivan'ın Aliyev ve Paşinyan ile ayrı ayrı telefon görüşmeleri gerçekleştirip bölgedeki gerginliği ele aldığı bildirildi.

Açıklamaya göre Sullivan, son dönemde Azerbaycan ile Ermenistan arasında yaşanan sınır gerginliğinden dolayı endişe duyduklarını dile getirdi ve "henüz belirlenmemiş sınırlarla ilgili askeri adımların provokatif olduğunu" ifade etti.

Sullivan, iki ülke arasındaki iletişimin devam etmesinden ve iki liderin sorunun barışçıl şekilde çözümüne bağlı olmasından memnuniyet duyduklarını belirtti.

Azerbaycan ile Ermenistan'ın uluslararası sınırlarını belirleyebilmek için resmi görüşmeler yapmasının gerekliliğinin altını çizen Sullivan, ABD'nin Minsk Grubu kapsamında bölgede tansiyonun düşürülmesi konusundaki çabalarına devam edeceğini vurguladı.

Azerbaycan ordusunun, Ermenistan işgalinden kurtarılan Laçın ve Kelbecer illerinde, Ermenistan ile sınırdaki mevzilere yerleşmesi iki ülke arasında gerginliğe neden olmuştu.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Azerbaycan ordusunun yerleştiği bazı bölgelerin Ermenistan toprağı olduğunu iddia ederek konuyla ilgili Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütüne başvurulması yönünde karar almıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Çopur

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ABD'den, sınırları belirlemede gerginlik yaşayan Azerbaycan ile Ermenistan'a "tansiyonu düşürme" çağrısı - Haberler
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