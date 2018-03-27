ABD'den Sincar ve Menbiç'le İlgili Kritik Açıklama

Mattis, "Kuzey Irak'ta sınırın hemen karşı tarafında yer alan Sincar'da PKK'nın Türkiye'ye yönelik tehdidi var. PKK'nın Sincar bölgesinden çekildiğini görmek istiyoruz.

ABD'den Sincar ve Menbiç'le İlgili Kritik Açıklama

Mattis, "Kuzey Irak'ta sınırın hemen karşı tarafında yer alan Sincar'da PKK'nın Türkiye'ye yönelik tehdidi var. PKK'nın Sincar bölgesinden çekildiğini görmek istiyoruz. (Türkiye ile ABD arasındaki Menbiç görüşmeleri) Görüşmeler devam ediyor ve bunu çözeceğimiz konusunda iyimserim." dedi.

Kaynak: Dunya.com

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