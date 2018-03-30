ABD'den Sincar Açıklaması

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, Türkiye'nin Sincar'a girişeceği herhangi bir operasyon için Irak hükümetinin onayının alınması gerektiğini söyledi.

Nauert, başkent Washington'da düzenlediği basın toplantısında, bir gazetecinin "Sincar'daki durumu açıklığa kavuşturabilir misiniz? PKK ayrıldığını söylüyor ama Türkiye hala tehdit ediyor. Sizin bildiğiniz kadarıyla durum nedir?" sorusuna verdiği yanıtta terör örgütü PKK'nın adını anmadan, "Sincar'da bazı grupların bulunduğuna ilişkin haberleri elbette ki gördük. Sincar'ı birçoğumuz Yezidilerden hatırlıyoruz, orada yaşayan, kimileri kurtarılmak zorunda kalan, kimileri de IŞİD tarafından vahşice öldürülen Yezidiler. Biz bazı grupların Sincar'da bulunduğu haberlerini gördük" dedi.

Türkiye'nin bu grupların Kuzey Irak'ta bulunmasından dolayı bazı kaygılarını dile getirdiğini anladıklarını belirten Nauert, "Sincar da ABD de, Irak'ta yapılacak herhangi bir operasyonun, Irak hükümetinin onayı ile yapılmasını bekler. Yani Türkiye Sincar'a gelecekse bunu Irak hükümeti ile koordine etmeleri gerek" şeklinde konuştu.

Nauert, "PKK'nın Sincar'dan ayrılıp ayrılmadığına ilişkin ABD'nin bilgisi var mı" sorusunu ise cevapsız bıraktı. - York