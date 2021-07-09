ABD'den Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde insan hakları ihlallerindeki rolleri nedeniyle 14 Çinli şirkete yaptırım
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ABD'den Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde insan hakları ihlallerindeki rolleri nedeniyle 14 Çinli şirkete yaptırım

ABD'den Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde insan hakları ihlallerindeki rolleri nedeniyle 14 Çinli şirkete yaptırım
Anadolu Ajansı / Dilara Zengin - Haberler | Ekonomi

ABD yönetimi, Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde insan hakları ihlallerine karıştıkları için 14 Çinli firma da dahil olmak üzere 34 şirketi ekonomik kara listesine ekledi.

ABD yönetimi, Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde insan hakları ihlallerine karıştıkları için 14 Çinli firma da dahil olmak üzere 34 şirketi ekonomik kara listesine ekledi.

ABD Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada, ABD'nin dış politikası ve ulusal güvenlik çıkarlarına aykırı faaliyetlerde bulunmaları veya dahil olma riskleri nedeniyle 34 kuruluşun kara listeye alındığı bildirildi.

Açıklamada, bu şirketlerin 14'ünün Çin merkezli olduğu ve Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki Uygurlar, Kazaklar ve Müslüman azınlık grupların üyelerine karşı baskı, toplu gözaltı ve yüksek teknolojili gözetim uygulamalarına imkan sağladıkları aktarıldı.

Kara listeye alınan 34 şirketten 5'inin ise Çin'in askeri modernizasyon programlarını doğrudan desteklediği belirtilen açıklamada, 8 şirketin ABD mallarının İran'a ihracatını kolaylaştırdıkları, 6 şirketin Rus askeri programlarını ilerletmek amacıyla ABD menşeli elektronik bileşenlerin tedarikini sağladıkları ve 1 şirketin de Rusya'da askeri bağlantılı olduğu gerekçesiyle listeye alındığı kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilara Zengin

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ABD'den Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde insan hakları ihlallerindeki rolleri nedeniyle 14 Çinli şirkete yaptırım - Haberler Ekonomi
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