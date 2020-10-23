ABD'den seçimlere müdahale ettiği gerekçesiyle 5 İranlı kuruluşa yaptırım
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ABD'den seçimlere müdahale ettiği gerekçesiyle 5 İranlı kuruluşa yaptırım

23.10.2020 18:03 | Son Güncelleme: 23.10.2020 18:06
ABD'den seçimlere müdahale ettiği gerekçesiyle 5 İranlı kuruluşa yaptırım

ABD yönetimi, ülkedeki seçimleri etkileme girişiminde bulunduğu gerekçesiyle 5 İranlı kuruluşu yaptırım listesine aldığını duyurdu.

ABD yönetimi, ülkedeki seçimleri etkileme girişiminde bulunduğu gerekçesiyle 5 İranlı kuruluşu yaptırım listesine aldığını duyurdu.

ABD Hazine Bakanlığından yapılan açıklamada, Yabancı Varlıkları Koruma Ofisince (OFAC) ABD'deki seçimlere müdahale etme girişiminde bulunan 5 İranlı kuruluşa yaptırım uygulanacağı bildirildi.

Açıklamada, İran rejiminin internette dezenformasyon yayarak ABD seçmenlerini yanıltmayı amaçlayan operasyonlar yürüttüğü ve ABD'deki seçim sürecini hedef aldığı belirtildi.

Bu kapsamda, İran Devrim Muhafızları Ordusu (IRGC), IRGC Kudüs Güçleri ve Bayan Rasaneh Gostar Enstitüsü'nün, ABD başkanlık seçimlerinde dış müdahaleye doğrudan veya dolaylı dahil olma, sponsorluk etme, gizleme veya başka bir şekilde suç ortağı olma gerekçeleriyle yaptırım listesine alındığı aktarıldı.

İran İslam Radyo ve Televizyon Birliği (IRTVU) ile Uluslararası Sanal Medya Birliği'ne (IUVM) ise İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından kontrol edildikleri için yaptırım uygulanacağı kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, İran rejiminin ABD seçimlerini etkilemeye çalışmak için yanıltıcı içerikler kullandığına dikkati çekti.

Mnuchin, "Bu yönetim, ABD seçim sisteminin bütünlüğünü sağlamaya kararlıdır ve seçim süreçlerimizi tehdit eden herhangi bir yabancı aktörün çabalarına karşı koymaya devam edecektir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilara Zengin

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