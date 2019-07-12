ABD'den S-400 tepkisi: F-35 programında pozisyonumuz değişmedi

ABD'den S-400 tepkisi: F-35 programında pozisyonumuz değişmedi

ABD Savunuma Bakan Vekili Mark Esper, F-35 programı hakkında pozisyonlarının değişmediğini ve gün içerisinde Türk mevkidaşıyla telefonda görüşeceğini açıkladı.

ABD'den S-400 tepkisi: F-35 programında pozisyonumuz değişmedi

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Savunuma Bakan Vekili Mark Esper, F-35 programı hakkında pozisyonlarının değişmediğini ve Türk mevkidaşı Hulusi Akar ile telefonda görüşeceğini söyledi.

ABD daha önce Türkiye'nin S-400 hava savunma sistemlerini alması durumunda F-35 programından çıkarılacağını duyurmuştu. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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