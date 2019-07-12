ABD'den S-400 tepkisi: F-35 programında pozisyonumuz değişmedi
ABD Savunuma Bakan Vekili Mark Esper, F-35 programı hakkında pozisyonlarının değişmediğini ve gün içerisinde Türk mevkidaşıyla telefonda görüşeceğini açıkladı.
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Savunuma Bakan Vekili Mark Esper, F-35 programı hakkında pozisyonlarının değişmediğini ve Türk mevkidaşı Hulusi Akar ile telefonda görüşeceğini söyledi.
ABD daha önce Türkiye'nin S-400 hava savunma sistemlerini alması durumunda F-35 programından çıkarılacağını duyurmuştu. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com
Irak'ta cinsel şiddetin asıl mağduru erkekler mi? 13 yaşından itibaren erkekler tarafından tacize uğrayan Sami anlattı
Son Dakika Haberleri
02:00 KKTC'de denize giren 5 kişilik aileden 4'ü boğuldu, küçük çocukları tedaviye alındı / Fotoğraf...
23:23 İran İngiltere'yi uyardı, İngiltere Karadeniz'deki savaş gemisini Basra Körfezi'ne yönlendirdi