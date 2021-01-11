ABD'den Rusya yanlısı Ukraynalı 7 yetkili ve 4 kuruluşa yaptırım

ABD yönetimi, 2020 ABD başkanlık seçimlerini etkilemeye kalkıştığı gerekçesiyle yaptırım uygulanan Rusya yanlısı Ukraynalı milletvekili Andrii Derkach ile bağlantılı 7 kişi ve 4 kuruluşu yaptırım listesine aldı.

ABD yönetimi, 2020 ABD başkanlık seçimlerini etkilemeye kalkıştığı gerekçesiyle yaptırım uygulanan Rusya yanlısı Ukraynalı milletvekili Andrii Derkach ile bağlantılı 7 kişi ve 4 kuruluşu yaptırım listesine aldı.

ABD Hazine Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Rusya ile bağlantılı dezenformasyon ağına yönelik daha fazla önlem alındığı kaydedildi.

Açıklamada, Yabancı Varlıkları Koruma Ofisince (OFAC), Rusya yanlısı Ukraynalı milletvekili Andrii Derkach ile bağlantılı bir ağın parçası olan 7 kişi ve 4 kuruluşun yaptırım listesine eklendiği bildirildi.

Derkach'ın 2020 ABD başkanlık seçimlerini etkilemeye kalkıştığı gerekçesiyle geçen yıl eylül ayında yaptırım listesine alındığı anımsatılan açıklamada, yaptırım uygulanacak kişiler arasında eski Ukrayna hükümeti yetkilileri Konstantin Kulyk, Oleksandr Onyshchenko, Andriy Telizhenko ve Ukrayna Parlamentosu üyesi Oleksandr Dubinsky gibi isimlerin yer aldığı aktarıldı.

Açıklamada, görüşlerine yer verilen ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, "Amerikan vatandaşlarını hedef alan Rus dezenformasyon kampanyaları demokrasimiz için bir tehdittir." değerlendirmesinde bulundu.

Mnuchin, ABD'nin seçim sistemlerinin ve süreçlerinin bütünlüğünü agresif bir şekilde savunmaya devam edeceğini vurguladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilara Zengin