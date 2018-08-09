ABD'den Rusya'ya Yeni Yaptırım Kararı

ABD, İngiltere'de zehirlenerek öldürülen eski Rus ajanıyla ilgili Rusya'ya yeni ve ağır yaptırımlar uygulanacağını açıkladı.

Bu yılın başlarında İngiltere'de eski bir Rus casus ve kızını yasadışı kimyasal bir silah kullanılarak öldürülmesi kapsamında Rusya'ya yeni yaptırımlar uygulanacağını açıklandı.

Bu ay sonundan sonra uygulanacak olan yeni yaptırımlar, Başkan Donald Trump'ın Rusya lideri Vladimir Putin ile ilişkileri iyileştirme çabalarına ve 2016 ABD seçimlerinde Rus müdahalesine devam eden soruşturmanın ortasında geldi.

ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilileri yaptığı açıklamada,"Aralık ayında İngiltere'de Rusya tarafından zehirlendiği belirtilerek, eski Rus ajan Sergey Skripal'ın ve kızı Yulia Skripal için yaptırımların uygulanacağı açıklandı. Kongre 6 Ağustos tarihinde alınan kararıyla ilgili olarak bilgilendirildiğini ve yaptırımların Federal Sicil'de yayınlanması için 22 Ağustos'ta yürürlüğe gireceğini duyurdu.

Rusya'ya yapılacak söz konusu yaptırımlar ile ilgili olarak ismi açıklanmayan ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisine göre, Rusya'nın ulusal güvenlik uygulamaları dahil birçok konuda lisanslarının iptal edilebileceğini açıkladı.

ABD, Şubat ayında Kuzey Kore'nin 2017 yılında, Malezya'nın Kuala Lumpur kentinde havaalanında bulunan Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un üvey kardeşini öldürmek için kimyasal bir silah kullandığını belirlediğinde benzer bir kararlılık gösterdi.

Skripal ve kızı Mart ayında İngiliz kasabası Salisbury kasabasında Novichok askeri sınıf siniri tarafından zehirlendi. İngiltere, Rusya'nın Kremlin'in şiddetle reddettiği saldırının arkasında olmakla suçladı. - WASHINGTON