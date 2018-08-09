ABD'den Rusya'ya Yeni Yaptırım Kararı

ABD, İngiltere'de zehirlenerek öldürülen eski Rus ajanıyla ilgili Rusya'ya yeni ve ağır yaptırımlar uygulanacağını açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanlığı yetkililerinin yaptığı açıklamada, Aralık ayında İngiltere'de Rusya tarafından zehirlendiği belirtilen eski Rus ajan Sergey Skripal ve kızı Yulia Skripal için yaptırım uygulanacağı açıklandı. Kongrede 6 Ağustos'ta alınan kararla ilgili olarak bilgilendirildiği ve yaptırımların Federal Sicil'de yayınlanması için 22 Ağustos'ta yürürlüğe gireceği duyuruldu. Rusya'ya yapılacak söz konusu yaptırımlar ile ilgili olarak ismi açıklanmayan ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, Rusya'nın ulusal güvenlik uygulamaları dahil birçok konuda lisanslarının iptal edilebileceğini açıkladı.

ABD, Şubat ayında Kuzey Kore'nin 2017 yılında, Malezya'nın Kuala Lumpur kentinde havaalanında bulunan Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un üvey kardeşini öldürmek için kimyasal bir silah kullandığını belirlediğinde benzer bir kararlılık gösterdi.

Skripal ve kızı Mart ayında İngiliz kasabası Salisbury kasabasında zehirlendi. İngiltere, Rusya'yı şiddetle reddetmesine rağmen saldırının arkasında olmakla suçladı. - WASHINGTON