ABD'den Rusya'ya Suriye'nin kullandığı kimyasal silahları örtbas etme suçlaması
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Rusya’yı Suriye’nin kimyasal silah kullandığını örtbas etmesine yardımcı olmakla suçladı.
28.11.2019 20:26 | Son Güncelleme: 28.11.2019 20:26
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Rusya'yı Suriye'nin kimyasal silah kullanmasını örtbas etmesine yardımcı olmakla suçladı.
Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü'nün (OPCW) ABD temsilcisi Kenneth Ward, Moskova yönetiminin sorumluların tespiti için araştırma yapan kimyasal silah örgütünün çalışmalarını baltaladığını söyledi. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com