ABD'den Rusya'ya, Suriye'de siyasi süreci "oyalayan" rejime baskı çağrısı

BİRLEŞMİŞ ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Linda Thomas Greenfield, Suriye'de 10 yıldır devam eden savaşa çözüm bulunamamasının tek nedeninin Esed rejimi olduğunu belirterek, Rusya'ya, siyasi süreci oyalayan rejime "baskı" yapması çağrısında bulundu.

BİRLEŞMİŞ ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Linda Thomas Greenfield, Suriye'de 10 yıldır devam eden savaşa çözüm bulunamamasının tek nedeninin Esed rejimi olduğunu belirterek, Rusya'ya, siyasi süreci oyalayan rejime "baskı" yapması çağrısında bulundu.

BM Güvenlik Konseyi'ndeki Suriye oturumunda konuşan Greenfield, rejimi, barışa zemin hazırlamaya yönelik tek bir adım dahi atmamakla suçladı.

Greenfield, "Bu krize çözüm bulamamamızın sadece tek bir nedeni var ve o da Esed rejiminin iyi niyetle (çözüm sürecine) angaje olmayı reddetmesi." ifadesini kullandı .

Rusyay'ya da çağrıda bulunan Greenfield, "Rusya'ya, Esad rejimine oyalamayı bırakması için baskı yapması çağrısı yapıyoruz." diye konuştu.

Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia ise Suriye'de savaşın bu kadar uzun sürmesinden sorumlu olanın "dış güçlerin müdahalesi" olduğunu savundu.

Suriye'de nüfusun yüzde 60'ının açlık tehlikesi ile karşı karşıya olduğu uyarıları ve insani yardımların artırılması çağrılarına cevap veren Nebenzia, sadece gıda dağıtmanın sorunu çözmeyeceği, Suriyelilerin normal hayatlarına geri dönebilmesi için ülkenin yeniden inşa edilmesi gerektiğini söyledi.

Rusya, Suriye'nin yeniden inşası konusunda ısrarını sürdürürken, Batılı devletler krize siyasi çözüm bulunmadan ülkenin yeniden inşasına finansal destek vermeyeceğini belirtiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Betül Yürük