ABD'den Rusya'ya ikinci parti tıbbi yardımı
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ABD'den Rusya'ya ikinci parti tıbbi yardımı

ABD'nin koronavirüsle (Covid-19) mücadelede yardım çağrısına yanıt olarak Rusya'ya gönderdiği ikinci parti tıbbi yardım malzemesinin Moskova'ya ulaştığı bildirildi.

ABD'den Rusya'ya ikinci parti tıbbi yardımı
04.06.2020 11:54 | Son Güncelleme: 04.06.2020 11:54

ABD'nin koronavirüsle (Covid-19) mücadelede yardım çağrısına yanıt olarak Rusya'ya gönderdiği ikinci parti tıbbi yardım malzemesinin Moskova'ya ulaştığı bildirildi. Yardım paketinin içerisinde ventilatörlerin bulunduğu aktarıldı.

ABD'nin koronavirüsle (Covid-19) mücadelede yardım çağrısına yanıt olarak Rusya'ya gönderdiği ikinci parti tıbbi yardım malzemesinin Moskova'ya ulaştığı bildirildi. Koronavirüsle mücadele kapsamında 5.6 milyon dolar değerinde olduğu belirtilen ve 200 ventilatörün bulunduğu tıbbi yardım malzemeleri ABD'den Rusya'ya ulaştı. ABD'nin Moskova Büyükelçiliği Sözcüsü Rebecca Ross, "Amerikan halkından Rusya halkına insani yardım teslimatı. Bu, Rusya'nın koronavirüs kriziyle başa çıkmasına yardımcı olmak için ABD'de üretilen 200 adet ventilatör içeren 5,6 milyon dolarlık bir bağış" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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