ABD'den Rusya'ya Başsağlığı Mesajı
ABD yönetimi, bir yolcu uçağının düşmesi dolayısıyla Rusya'ya başsağlığı diledi.
ABD yönetimi, bir yolcu uçağının düşmesi dolayısıyla Rusya'ya başsağlığı diledi.
Beyaz Saray tarafından yapılan taziye açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
"ABD halkı, Saratov Havayolları Uçak 703'de bulundukları için trajik bir şekilde hayatını kaybedenlerden dolayı derin üzüntü içerisindedir. Bu elim kazada hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve Rusya halkına başsağlığı diliyoruz."