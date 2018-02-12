ABD'den Rusya'ya Başsağlığı Mesajı

ABD yönetimi, bir yolcu uçağının düşmesi dolayısıyla Rusya'ya başsağlığı diledi.

Beyaz Saray tarafından yapılan taziye açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"ABD halkı, Saratov Havayolları Uçak 703'de bulundukları için trajik bir şekilde hayatını kaybedenlerden dolayı derin üzüntü içerisindedir. Bu elim kazada hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve Rusya halkına başsağlığı diliyoruz."