ABD'den Rusya ve Finlandiya bağlantılı 8 kişi ve 7 şirkete yaptırım
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ABD'den Rusya ve Finlandiya bağlantılı 8 kişi ve 7 şirkete yaptırım

23.09.2020 18:40 | Son Güncelleme: 23.09.2020 18:44
ABD'den Rusya ve Finlandiya bağlantılı 8 kişi ve 7 şirkete yaptırım

ABD Hazine Bakanlığı, Rusya ve Finlandiya bağlantılı 8 kişi ve 7 şirkete yaptırım uygulanacağını açıkladı.

ABD Hazine Bakanlığı, Rusya ve Finlandiya bağlantılı 8 kişi ve 7 şirkete yaptırım uygulanacağını açıkladı. Yaptırım kararının, 'seçimlere müdahale girişimi' ile ilgili olduğu belirtildi.

ABD Hazine Bakanlığı, Rusya ve Finlandiya bağlantılı 8 kişi ve 7 şirkete yaptırım uygulanacağını açıkladı. Yaptırım uygulanacağı belirtilen 8 kişinin 7'sinin Rus vatandaşı olduğu, birinin ise Finlandiya vatandaşı olduğu aktarıldı. Öte yandan, 7 şirketin 5'inin Finlandiya, 2'sinin ise Rusya merkezli oldukları aktarıldı. Yaptırım kararının nedeninin ise 'seçimlere müdahale girişimi' ile ilişkili olduğu bildirildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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