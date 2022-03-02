ABD'den Rusya ve Belarus'a yönelik yeni ihracat kontrolleri

ABD yönetimi, Rusya'nın petrol rafinasyonunu ve Belarus'un teknoloji ithalatını hedef alan yeni ihracat kontrolleri getirileceğini bildirdi.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, ABD'nin müttefikleriyle koordineli olarak Rusya ve Belarus'a yönelik ek ekonomik maliyetler getirmeye devam ettiği belirtildi.

Rusya'nın uluslararası finans ve ticaret sisteminden daha da izole edildiği vurgulanan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in saldırıya devam ettiği sürece yeni yaptırımlara maruz kalacağı aktarıldı.

Açıklamada, yeni yaptırımlar kapsamında savaşa verdiği desteğe yanıt olarak Belarus'a teknolojik mal ihracatının durdurulması için geniş kapsamlı kısıtlamalar getirildiği kaydedildi.

Ticaret Bakanlığının Rusya için uygulanan sıkı ihracat kontrol politikalarını Belarus'a kadar genişleteceği bildirilen açıklamada, bunun, malların, teknoloji ve yazılımların Belarus üzerinden Rusya'ya geçirilmesini önlemeye yardımcı olacağı ifade edildi.

Açıklamada, söz konusu ihracat kontrolünün, Rusya ve Belarus'un Ukrayna'ya karşı askeri saldırıları desteklemek için ihtiyaç duyduğu ürünleri elde etme kabiliyetlerini ciddi şekilde sınırlayacağına işaret edildi.

Rus ordusunu destekleyen önemli bir gelir kaynağı olan petrol rafinasyonunu hedef alan ihracat kontrollerinin de uygulamaya konulacağı bilgisi verilen açıklamada, petrol ve gaz çıkarma ekipmanları üzerindeki ihracat kontrolleriyle Ticaret Bakanlığının Rusya'nın rafinaj kapasitesini uzun vadede destekleyecek teknoloji ihracatına kısıtlamalar getireceği kaydedildi.

Açıklamada, ABD'nin müttefikleri ve ortaklarıyla Rusya'nın zaman içinde lider enerji tedarikçisi statüsüne zarar verme konusunda güçlü bir çıkarı paylaştığı vurgulanarak, bu eylemlerin Amerikalı tüketicileri korurken söz konusu hedefi daha da ileriye taşımaya yardımcı olacağı bildirildi.