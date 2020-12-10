ABD'den Rusya, Haiti ve Yemen'de insan hakları ihlalinde bulunan kişi ve kuruluşlara yaptırım

ABD yönetimi, Uluslararası İnsan Hakları Günü'nde çeşitli insan hakları ihlallerine karıştıkları gerekçesiyle Rusya'ya bağlı Çeçenistan Cumhuriyeti'nin Devlet Başkanı Ramazan Kadirov da dahil olmak üzere Rusya, Yemen ve Haiti'deki 14 kişi ve 6 kuruluşu yaptırım listesine aldı.

ABD yönetimi, Uluslararası İnsan Hakları Günü'nde çeşitli insan hakları ihlallerine karıştıkları gerekçesiyle Rusya'ya bağlı Çeçenistan Cumhuriyeti'nin Devlet Başkanı Ramazan Kadirov da dahil olmak üzere Rusya, Yemen ve Haiti'deki 14 kişi ve 6 kuruluşu yaptırım listesine aldı.

ABD Hazine Bakanlığından yapılan açıklamada, Yabancı Varlıkları Koruma Ofisinin (OFAC), Uluslararası İnsan Hakları Günü'nde Rusya, Yemen ve Haiti'deki insan hakları ihlali yapanları hedef aldığı belirtildi.

Söz konusu yaptırım kararlarının Küresel Magnitsky İnsan Hakları Hesap Verebilirlik Yasası kapsamında alındığına işaret edilen açıklamada, Rusya'ya bağlı Çeçenistan Cumhuriyeti'nin Devlet Başkanı Ramazan Kadirov ve onunla bağlantılı Rusya'daki 6 şirket ile 5 kişinin yaptırım listesine eklendiği bildirildi.

Açıklamada, insan haklarını ihlal ettikleri gerekçesiyle Yemen'de Husilerin kontrolündeki güvenlik ve istihbarat kurumlarına bağlı 5 kişi ile Haiti'deki 3 yetkiliye de yaptırım uygulanacağı kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilara Zengin