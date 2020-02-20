ABD'den Rus petrol devine Venezuela yaptırımı: 'Diktatörleri destekleyenler bundan sorumlu tutulur'
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ABD'den Rus petrol devine Venezuela yaptırımı: 'Diktatörleri destekleyenler bundan sorumlu tutulur'

Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Rus devlet kontrollü petrol devi Rosneft'in yan kuruluşuna Venezuela'daki kilit rolü nedeniyle yaptırım uyguladı.

20.02.2020 10:21 | Son Güncelleme: 20.02.2020 10:21
ABD'den Rus petrol devine Venezuela yaptırımı: 'Diktatörleri destekleyenler bundan sorumlu tutulur'

(ABD), Rus devlet kontrollü petrol devi Rosneft'in yan kuruluşuna 'daki kilit rolü nedeniyle yaptırım uyguladı.


Rosneft Trading SA ve Başkan Yardımcısı Didier Casimiro, ABD'nin Venezuela petrolü üzerindeki tek taraflı yaptırımlarına rağmen petrol satışına yardım ettiği gerekçesiyle ABD Hazine Bakanlığının hedefindeydi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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