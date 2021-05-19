ABD'den Rohingyalı mültecilere 155 milyon dolarlık yeni insani yardım
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

ABD'den Rohingyalı mültecilere 155 milyon dolarlık yeni insani yardım

ABD'den Rohingyalı mültecilere 155 milyon dolarlık yeni insani yardım
Anadolu Ajansı / Kasım İleri - Haberler | Güncel

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, ülkesinin Rohingyalı mültecilere 155 milyon dolarlık yeni bir yardım yapacağını duyurdu.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, ülkesinin Rohingyalı mültecilere 155 milyon dolarlık yeni bir yardım yapacağını duyurdu.

Yaptığı yazılı açıklamada, Blinken, "2021 Rohingya İnsani Krizi ile Ortak Mücadele Planının duyurulması sırasında ABD, Bangladeş'te ev sahibi topluma ve Rohingya mültecileri ile Myanmar'da mülteci durumuna düşmüş Rohingyalılara acil destek amacıyla yaklaşık 155 milyon dolarlık yeni bir yardım yapacağını duyurdu." ifadelerine yer verdi.

Yardımın yaklaşık Bangladeş'teki 900 bin mültecinin acil ihtiyaçlarının karşılanmasında kullanılacağını kaydeden Blinken, Myanmar ordusunun Ağustos 2017'den beri Müslüman Rohingyalılara yönelik kıyımlarından kaçan mültecilere toplamda 1,3 milyar dolar destek verdiklerini kaydetti.

1 Şubat'ta Myanmar'da yaşanan askeri darbede çok fazla insan hakkının ihlal edildiğine dikkat çeken Blinken, başta Rohingyalılara uygulanan kıyım olmak üzere darbecilerin ülkedeki birçok insan hakları ihlalinden de sorumlu olduğunu belirtti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kasım İleri

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi'den İsrail ve Filistin'e ateşkes çağrısı
ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi'den İsrail ve Filistin'e ateşkes çağrısı
ABD Dışişleri Bakanı Blinken, İsrail'in vurduğu binada Hamas'ın faaliyetine dair kanıt görmediğini belirtti
ABD Dışişleri Bakanı Blinken, İsrail'in vurduğu binada Hamas'ın faaliyetine dair kanıt görmediğini belirtti
Son dakika: ABD Dışişleri Bakanı Blinken, İsrail ordusunun vurduğu basın kuruluşlarına ait binada Hamas'ın faaliyet gösterdiğine dair herhangi bir kanıt...
Son dakika: ABD Dışişleri Bakanı Blinken, İsrail ordusunun vurduğu basın kuruluşlarına ait binada Hamas'ın faaliyet gösterdiğine dair herhangi bir kanıt...
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ali Babacan Muharrem İnce Lale Karabıyık Mustafa Sarıgül
Magazin Beren Saat Cansu Dere Feyza Aktan Şeyma Subaşı
Spor Cenk Tosun Fatih Terim Gökhan Töre Abdullah Avcı Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
ABD'den Rohingyalı mültecilere 155 milyon dolarlık yeni insani yardım - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.5.2021 01:00:27. #1.15#

title