ABD'den Papaz Brunson Açıklaması: "Memnuniyetle Karşılıyoruz"

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ABD'nin Türkiye'den iadesini istediği ve terör örgütleri adına suç işlediği iddiasıyla yargılanan ABD'li papaz Pastor Brunson'ın ev hapsine alınmasına ilişkin, "Memnuniyetle karşılıyoruz" dedi.

İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesi, terör örgütleri FETÖ ve PKK adına suç işlemek amacıyla tutuklanan rahip Andrew Brunson hakkında adli kontrol şartıyla cezaevinden çıkmasına ve ev hapsine alınmasına karar verdi. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, papazın serbest bırakılmasıyla ilgili Twitter'dan açıklama yaptı. Pompeo, "Türkiye'de Pastor Brunson'un hapishaneden ev hapsine taşınması ile ilgili geç kalınmış haberleri memnuniyetle karşılıyoruz. Ancak bu yeterli değil. Brunson'a karşı inandırıcı bir kanıt görmedik. Türk yetkililere bu davayı derhal adil bir şekilde çözmeleri için çağrıda bulunuyoruz" dedi. - WASHINGTON