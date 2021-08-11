ABD'den OPEC+ grubuna "petrol üretimini artırma" çağrısı
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ABD'den OPEC+ grubuna "petrol üretimini artırma" çağrısı

ABD'den OPEC+ grubuna 'petrol üretimini artırma' çağrısı
Anadolu Ajansı / Dilara Zengin - Haberler | Ekonomi

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, küresel ekonomik toparlanma için tehdit olarak görülen yüksek akaryakıt fiyatlarıyla mücadele için Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubuna petrol üretimini artırma çağrısında bulundu.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, küresel ekonomik toparlanma için tehdit olarak görülen yüksek akaryakıt fiyatlarıyla mücadele için Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubuna petrol üretimini artırma çağrısında bulundu.

Sullivan, yazılı açıklamasında, yüksek akaryakıt fiyatlarının kontrol edilmediği takdirde devam eden küresel toparlanmaya zarar verme riski taşıdığını belirtti.

Ham petrol fiyatının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını başlamadan önce 2019'un sonunda olduğundan daha yüksek seyrettiğine işaret eden Sullivan, "OPEC+ yakın zamanda üretim artışlarında anlaşsa da bu artışlar, OPEC+'nın salgın sırasında uyguladığı önceki üretim kesintilerini 2022'ye kadar tam olarak telafi etmeyecek." değerlendirmesinde bulundu.

Sullivan, küresel toparlanmanın "kritik zamanında" bu artışların yeterli olmadığını vurguladı.

ABD Başkanı Joe Biden'ın Amerikalıların uygun fiyatlı ve güvenilir enerjiye erişmelerini istediğini açıkça belirttiğini aktaran Sullivan, şunları kaydetti:

"OPEC'e taraf olmamamıza rağmen, ABD, ulusal ekonomik ve güvenlik meselelerimizi etkileyen önemli konularla ilgili olarak kamu ve özel alanda her zaman uluslararası ortaklarla konuşacaktır. Fiyatların belirlenmesinde rekabetçi piyasaların önemi konusunda ilgili OPEC+ üyeleriyle görüşüyoruz. Rekabetçi enerji piyasaları, güvenilir ve istikrarlı enerji arzı sağlayacaktır ve OPEC+ toparlanmayı desteklemek için daha fazlasını yapmalıdır."

Beyaz Saray'dan gelen bu açıklamanın ardından petrol fiyatlarında düşüş kaydedildi. Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varil fiyatı TSİ 17.19 itibarıyla yüzde 0,70 azalışla 67,83 dolardan alıcı buldu.

Brent petrolün varil fiyatı da aynı dakikalarda yüzde 0,84 azalışla 70,04 dolara geriledi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilara Zengin

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