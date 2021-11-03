ABD'den olağanüstü hal ilan edilen Etiyopya'ya gidecek vatandaşlarına seyahat uyarısı

ABD Dışişleri Bakanlığı, olağanüstü hal ilan edilen Etiyopya'ya yönelik seyahat uyarısını 4. seviyeye yükseltti.

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Etiyopya'ya yönelik seyahat tavsiyesi uyarısının "seyahat etmeyin" anlamına gelen 4. seviyeye çıkarıldığı belirtildi.

Açıklamada, bu karara gerekçe olarak Silahlı Çatışma, sivil kargaşa, iletişimin kesilmesi, suç ve sınır bölgelerinde muhtemel terör faaliyetleri ile adam kaçırma gibi nedenler gösterildi.

Etiyopya'da bulunan ABD vatandaşlarının ticari seçenekleri kullanarak ülkeden ayrılmaları tavsiye edilen açıklamada, "Devam eden silahlı çatışmalar nedeniyle Etiyopya'ya seyahat bu aralar güvenli değil. Sivil kargaşa ve etnik şiddet olayları birdenbire olabilir." değerlendirmesinde bulunuldu.

Açıklamada, gerilimin artabileceği ve bu durumun tedarik zinciri, iletişim ve seyahat konularında sıkıntılara yol açabileceği vurgulandı.

Olağanüstü hal ilan edilmişti

Etiyopya hükümeti, kuzeyde ilerleyişini sürdüren isyancı TPLF'nin saldırıları nedeniyle dün ülkede olağanüstü hal ilan etmişti. TPLF'nin başkent Addis Ababa'ya yapabileceği muhtemel saldırılara karşı savunma görev birlikleri oluşturulmuştu.

Ülkenin kuzeyinde 11 aydır süren çatışmalar, yaklaşık 2,5 milyon kişiyi yerinden etti, bölgede 5 milyondan fazla kişi acil yardıma ihtiyaç duyuyor.

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