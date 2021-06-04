ABD'den Nikaragua'ya muhalif lider Chamarro'nun serbest bırakılması çağrısı
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ABD'den Nikaragua'ya muhalif lider Chamarro'nun serbest bırakılması çağrısı

ABD'den Nikaragua'ya muhalif lider Chamarro'nun serbest bırakılması çağrısı
Anadolu Ajansı / Hakan Çopur - Haberler | Güncel

ABD Dışişleri Bakanlığı, Nikaragua hükümetine, muhalif lider Cristiana Chamorro'yu derhal serbest bırakması çağrısı yaptı.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Nikaragua hükümetine, muhalif lider Cristiana Chamorro'yu derhal serbest bırakması çağrısı yaptı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Nikaragua'daki siyasi gelişmelerle ilgili yazılı açıklama yaptı.

Price, Devlet Başkanı Daniel Ortega'nın rakibi olmaya hazırlanan ve karapara soruşturması üzerinden tutuklanan Cristiana Chamorro'nun derhal serbest bırakılması gerektiğini belirtti.

ABD'li sözcü, Chamarro'nun tutuklanmasının "demokratik değerlere bir saldırı" ve özgür, bağımsız seçimlere açık bir müdahale olduğunu savundu.

Orta Amerika ülkelerinden Nikaragua'da kasımda yapılması planlanan seçimlerde Devlet Başkanı Daniel Ortega'nın rakibi olmaya hazırlanan Cristiana Chamorro hakkında kara para aklama soruşturması başlatılmış, ardından muhalif lider tutuklanmıştı.

Nikaragua'da hükümet, aralık 2020'de 2018'deki hükümet karşıtı protestolara destek verdikleri gerekçesiyle kapattığı iki medya kuruluşu ile üç sivil toplum örgütünün ofislerine el koymuştu.

Amerikalar Arası İnsan Hakları Komisyonuna göre, Nikaragua'da 2018'de Daniel Ortega liderliğindeki Sandista Ulusal Kurtuluş Cephesi hükümetine karşı kitlesel protestolarda 325 kişi hayatını kaybetmiş, on binlerce protestocu hapse atılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Çopur

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