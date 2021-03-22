ABD'den Myanmar ordusuyla bağlantılı 2 kişi ve askeri gruba yaptırım
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ABD'den Myanmar ordusuyla bağlantılı 2 kişi ve askeri gruba yaptırım

22.03.2021 19:47 | Son Güncelleme: 22.03.2021 19:50
ABD'den Myanmar ordusuyla bağlantılı 2 kişi ve askeri gruba yaptırım

ABD yönetimi, Myanmar ordusunun demokrasi yanlısı gösterileri bastırmasına yanıt olarak orduyla bağlantılı 2 kişi ve askeri grubu yaptırım listesine aldı.

ABD yönetimi, Myanmar ordusunun demokrasi yanlısı gösterileri bastırmasına yanıt olarak orduyla bağlantılı 2 kişi ve askeri grubu yaptırım listesine aldı.

Söz konusu yaptırım kararı, Avrupa Birliği'nin (AB) Myanmar'daki darbeden sorumlu 11 kişiye yaptırım uygulama kararının ardından geldi.

ABD Hazine Bakanlığından yapılan açıklamada, yaptırım kararının, Myanmar ordusunun barışçıl gösterilere karşı sürdürdüğü şiddet ve yıldırma kampanyasına bir yanıt olarak alındığı belirtildi.

Açıklamada, Myanmar ordusuyla bağlantılı 2 kişi ve kuruluşa yaptırım uygulanacağı bildirildi. Bu kapsamda, darbeci komutanlardan Than Hlaing ve Aung Soe ile Myanmar Ordusu'nun 33'üncü ve 77'inci Hafif Piyade Tümenlerinin yaptırım listesine alındığı kaydedildi.

Myanmar darbesi ve sonrasında yaşananlar

Myanmar ordusu, kendisine yakın siyasi grupların 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarını ortaya atması ve ülkede yükselen gerilimin ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu.

Ordu, 1 yıllığına olağanüstü hal (OHAL) ilan ederken, Dışişleri Bakanı ve ülkenin fiili lideri Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkili ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almıştı.

Birleşmiş Milletler (BM) ve Avrupa Birliği (AB) başta olmak üzere uluslararası toplum darbeyi kınamıştı. Türkiye en sert tepki veren ülkelerin başında gelirken, ABD, Myanmar'a yaptırımları geri getirmeyi gündemine taşımıştı.

Halk, 6 Şubat'ta demokrasiye dönüş talebiyle gösterilere başlarken, polis yer yer göstericilere müdahalelerde bulunmuştu. Ordu da bazı kentlerde sıkıyönetim uygulanmasına karar vermişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilara Zengin

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