ABD'den Myanmar devletine ait mücevher şirketine yaptırım
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ABD'den Myanmar devletine ait mücevher şirketine yaptırım

Anadolu Ajansı / Dilara Zengin - Haberler | Ekonomi
ABD'den Myanmar devletine ait mücevher şirketine yaptırım

ABD yönetimi, Myanmar'da askeri rejimin önemli ekonomik kaynaklarından biri olan değerli taş faaliyetlerinden sorumlu kamu mücevher şirketini yaptırım listesine aldı.

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ABD yönetimi, Myanmar'da askeri rejimin önemli ekonomik kaynaklarından biri olan değerli taş faaliyetlerinden sorumlu kamu mücevher şirketini yaptırım listesine aldı.

ABD Hazine Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Yabancı Varlıkları Koruma Ofisi'nce (OFAC) Myanmar'daki değerli taş faaliyetlerinden sorumlu Myanma Gems Enterprise (MGE) adlı kamu şirketine yaptırım uygulanacağı belirtildi.

Değerli taşların ülkede demokrasi yanlısı protestoları şiddetle bastıran ve çocukların öldürülmesi de dahil Myanmar halkına karşı devam eden ölümcül saldırılardan sorumlu Myanmar askeri rejimi için önemli bir ekonomik kaynak olduğuna işaret edilen açıklamada, söz konusu yaptırımların Myanmar halkına yönelik olmadığı vurgulandı.

Myanmar ordusu, kendisine yakın siyasi grupların 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarını ortaya atması ve ülkede yükselen gerilimin ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu.

Ordu, 1 yıllığına olağanüstü hal (OHAL) ilan ederken, Dışişleri Bakanı ve ülkenin fiili lideri Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkili ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almıştı.

Halk, 6 Şubat'ta demokrasiye dönüş talebiyle gösterilere başlarken, polis yer yer göstericilere müdahalelerde bulunmuştu. Ordu da bazı kentlerde sıkıyönetim uygulanmasına karar vermişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilara Zengin

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