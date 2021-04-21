ABD'den Myanmar devletine ait kereste ve inci şirketlerine yaptırım
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ABD'den Myanmar devletine ait kereste ve inci şirketlerine yaptırım

ABD'den Myanmar devletine ait kereste ve inci şirketlerine yaptırım
Anadolu Ajansı / Dilara Zengin - Haberler | Ekonomi

ABD yönetimi, Myanmar'da askeri rejimin önemli ekonomik kaynaklarından olan kereste ve inci ihracatından sorumlu 2 kamu şirketini yaptırım listesine aldı.

ABD yönetimi, Myanmar'da askeri rejimin önemli ekonomik kaynaklarından olan kereste ve inci ihracatından sorumlu 2 kamu şirketini yaptırım listesine aldı.

ABD Hazine Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Yabancı Varlıkları Koruma Ofisi'nce (OFAC) kereste ve inci ihracatından sorumlu Myanma Timber Enterprise (MTE) ve Myanmar Pearl Enterprise (MPE) adlı kamu şirketlerine yaptırım uygulanacağı bildirildi.

Kereste ve incinin, ülkede demokrasi yanlısı protestoları şiddetle bastıran ve çocukların öldürülmesi de dahil Myanmar halkına karşı devam eden ölümcül saldırılardan sorumlu Myanmar askeri rejimi için önemli ekonomik kaynaklar olduğuna işaret edilen açıklamada, söz konusu yaptırımların Myanmar halkına yönelik olmadığı vurgulandı.

Myanmar ordusu; kendisine yakın siyasi grupların, 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarını ortaya atması ve ülkede yükselen gerilimin ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu.

Ordu, 1 yıllığına OHAL ilan ederken, Dışişleri Bakanı ve ülkenin fiili lideri Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkili ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almıştı.

Halk, 6 Şubat'ta demokrasiye dönüş talebiyle gösterilere başlarken, polis yer yer göstericilere müdahalelerde bulunmuştu. Ordu da bazı kentlerde sıkıyönetim uygulanmasına karar vermişti.

ABD yönetimi, 8 Nisan'da da Myanmar'da askeri rejimin önemli ekonomik kaynaklarından biri olan değerli taş faaliyetlerinden sorumlu kamu mücevher şirketini yaptırım listesine aldığını duyurmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilara Zengin

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