ABD'den Mısır'daki Terör Saldırısına Kınama

ABD Dışişleri Bakanlığı, Mısır'da güvenlik güçlerine düzenlenen terör saldırısını kınadı.



Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "ABD, 18 kişinin öldüğü ve yaralıların olduğu, Mısır'da güvenlik konvoyuna yapılan terör saldırısını sert bir şekilde kınamaktadır." ifadesi yer aldı.



Saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar dilenen açıklamada, "Terör tehlikesine karşı mücadelesinde Mısır'ın yanında durmaya devam edeceğiz." değerlendirmelerine yer verildi.