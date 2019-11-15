ABD'den Meksika'ya 'paralel devlet' uyarısı
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ABD'den Meksika'ya 'paralel devlet' uyarısı

Meksika'da uyuşturucu kartellerinden kaynaklanan şiddet olayları halkın hükümete olan güvenini sarsarken, Amerika Birleşik Devletleri'nden 'paralel devlet' uyarısı yapıldı.

15.11.2019 23:46 | Son Güncelleme: 15.11.2019 23:46
ABD'den Meksika'ya 'paralel devlet' uyarısı

Meksika'da uyuşturucu kartellerinden kaynaklanan şiddet olayları halkın hükümete olan güvenini sarsarken, Amerika Birleşik Devletleri'nden 'paralel devlet' uyarısı yapıldı.


El Universal gazetesinin yaptığı ankete göre, ağustos ayında Meksikalıların yüzde 68,7'si Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador'u desteklerken bu oran kasım ayında yüzde 10 azaldı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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