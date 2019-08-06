ABD'den Maduro mesajı: Venezuela ile ticaret yapan herkese yaptırım kapıda

ABD'den Maduro mesajı: Venezuela ile ticaret yapan herkese yaptırım kapıda

Venezuela’nın ABD'deki tüm mal varlıklarının dondurulmasının ardından konuşan ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Washington'un Nicolas Maduro hükümetini destekleyecek tüm taraflara Venezuela'ya uygulanan yaptırımların aynısını uygulayabileceğini kaydetti

06.08.2019 20:09
ABD'den Maduro mesajı: Venezuela ile ticaret yapan herkese yaptırım kapıda

Amerika Birleşik Devletleri, Venezuela'nın tüm mal varlığını dondurma kararının ardından bu ülkeyle ticaret yapacak üçüncü ülkelere de gözdağı verdi.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton salı günü yaptığı açıklamada, Washington'un Nicolas Maduro hükümetini destekleyecek tüm taraflara Venezuela'ya uygulanan yaptırımların aynısını uygulayabileceğini kaydetti. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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