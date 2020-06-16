ABD'den Libya'da Rus Wagner şirketine mensup 2 bin paralı askerin savaştığı tahmini
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ABD'den Libya'da Rus Wagner şirketine mensup 2 bin paralı askerin savaştığı tahmini

ABD Afrika Kuvvetleri Komutanlığı (AFRICOM), Rus güvenlik şirketi Wagner'e bağlı paralı 2 bin askerin ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter saflarında savaştığını açıkladı.

ABD'den Libya'da Rus Wagner şirketine mensup 2 bin paralı askerin savaştığı tahmini
16.06.2020 15:33 | Son Güncelleme: 16.06.2020 15:36

ABD Afrika Kuvvetleri Komutanlığı (AFRICOM), Rus güvenlik şirketi Wagner'e bağlı paralı 2 bin askerin ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter saflarında savaştığını açıkladı.

AFRICOM Halkla İlişkiler Sorumlusu Nicole Kirschmann Trablus merkezli February televizyon kanalına yaptığı açıklamada, bölgede güvenliğin sağlanması için Libya'nın huzur ve istikrara kavuşması gerektiğini belirtti.

Kirschmann, "AFRICOM, Libya'da halihazırda Rus Wagner şirketine bağlı 2 bin kişinin faaliyet gösterdiğini tahmin ediyor." dedi.

Kremlin destekli Rus şirketlerinin Afrikayı istikrarsızlaştırdığını belirten Kirschmann, Libya'da çözümün siyasi yollardan sağlanması gerektiğini vurguladı.

Hafter güçlerinin destekçisi Rus Wagner şirketi

Kremlin Sarayı'nın yemek işini yönettiği için "Şef" lakabıyla anılan Yevgeny Prigozhin'e ait güvenlik şirketi Wagner grubu, Suriye, Ukrayna, Libya ve Afrika ülkelerinde paralı askerleri ve siyasi faaliyetleriyle tanınıyor.

Rusya'nın Kırım'ı yasa dışı ilhakı ve Ukrayna'nın doğusundaki ayrılıkçı gruplara Moskova'nın desteği sırasında ismi sıkça duyulan Wagner, Birleşmiş Milletler raporlarına göre 1000'den fazla paralı askeriyle Trablus'un sıcak cephe hatlarında Hafter için savaşıyor.

Libya hükümeti, Trablus'un güneyindeki cephelerde ele geçirdikleri bir yabancı paralı askerin cesedine ilişkin soruşturma başlattıklarını, tahkikatın sonuçlarını uluslararası toplumla paylaşacaklarını duyurmuştu.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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