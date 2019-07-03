ABD'den Libya'da çıkan Amerikan silahlarına soruşturma

ABD Dışişleri Bakanlığı, "ABD menşeli savunma ekipmanlarının yanlış kullanımı konusunu çok ciddiye alıyoruz.

ABD'den Libya'da çıkan Amerikan silahlarına soruşturma

ABD Dışişleri Bakanlığı, "ABD menşeli savunma ekipmanlarının yanlış kullanımı konusunu çok ciddiye alıyoruz." açıklamasında bulundu.

Kaynak: Dunya.com

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