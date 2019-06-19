ABD'den Kuzey Kore'ye yardım ettiği iddiasıyla Rus finans kurumuna yaptırım
Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Kuzey Kore'ye uygulanan yaptırımları atlatmasına yardımcı olduğu gerekçesiyle, Rusya'ya ait bir finans kurumunu kara listeye aldı. İddialara göre söz konusu kurum, Kuzey Kore'li firmaya hesap açarak küresel piyasalara erişimini sağladı.
Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Kuzey Kore'ye uygulanan yaptırımları atlatmasına yardımcı olduğu gerekçesiyle, Rusya'ya ait bir finans kurumunu kara listeye aldı.
Washington söz konusu finans kurumunu, Kuzey Kore Ticaret Bankası'na bağlı Dandong Zhongsheng Industry & Trade Co. LTD adlı şirkete birden fazla hesap açmakla suçluyor. İddialara göre kurum, Pyongyang rejiminin nükleer programına mali kazanç elde edebilmesi için Kuzey Koreli firmanın küresel piyasalara erişimini sağladı. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com
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